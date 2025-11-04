韓国にもある「スターバックス」は、実は国土が4倍近くある日本より店舗数が多い。ソウルなどの街を歩いていると、そこらじゅうにスターバックスを見かける。その韓国のスターバックスには、「コミュニティストア」と呼ばれる特別な店舗が60店ほどある（2025年9月現在）首都ソウルに隣接する水原（スウォン）は、ソウルから十分日帰りできる距離。水原にあるコミュニティストアは2店舗で、その1つが、「光教SKビューレイク41F店」