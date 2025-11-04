[11.3 U-17W杯GL第1節 日本 2-0 モロッコ ドーハ]U-17ワールドカップの初戦に臨んだU-17日本代表は、アフリカ王者のU-17モロッコ代表に2-0で快勝。その先制点にして決勝点を刻み込んだのが、MF瀬口大翔(神戸U-18)だった。FW浅田大翔(横浜FMユース)から通されたグラウンダーのパスに対し、右足を一振り。しっかりミートしてコースを狙って決め切る会心のゴールとなった。「ホンマにずっとあの形を練習していた。『そこしかない