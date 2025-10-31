心から安心できて、落ち着ける実家。親との関係性が悪くなければ、そんなふうに感じられる場所なのでしょう。しかし本来落ち着けるはずの実家が、まったく違う場所になることも。ママスタコミュニティにそんなグチが届きました。なぜ私が妹に譲らなくちゃいけないの？実家に帰るたび、中学生の妹さんとケンカになるという投稿者さん。『言い合いになるので、母に「妹がいない曜日か、平日の昼間に来てほしい。私たちもしんどい」と