長く愛用できる洋服が欲しい。それなら、オールシーズン使える「機能性アウター」が揃う【ワークマン】をチェックして。今回は、ワンピースとしてもロングコートとしても着られるアウターと、サッと羽織りやすいミドル丈が嬉しいポンチョ風アウターをご紹介。撥水やUVカット、ストレッチといった機能付き。休日にも通勤にも、アウトドアシーンにも着回せるアウターは