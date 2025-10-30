ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 日本シリーズでソフトバンクが5年ぶり12度目の日本一 4連勝で阪神を… 日本シリーズ 福岡ソフトバンクホークス 阪神タイガース プロ野球ニュース スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 日本シリーズでソフトバンクが5年ぶり12度目の日本一 4連勝で阪神を下す 2025年10月30日 22時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ソフトバンクが30日の日本シリーズ第5戦で阪神に3−2で勝利した 4連勝で阪神を下し、2020年以来5年ぶり12度目の日本一に 2021年のヤクルト以来となる、延長戦での優勝決定となった 記事を読む おすすめ記事 天皇ご一家、東京都慰霊堂に供花 2025年10月23日 14時10分 ソフトバンク山川穂高がシリーズMVP！3戦連発含む4戦連続安打で計7打点 第2戦5打点、第4戦はV弾 2025年10月30日 22時21分 鷹・小久保監督、阪神打線に「予告先発必要ない」 破壊力に“敬意”…語った「第一条件」 2025年10月24日 15時28分 ソフトバンク・柳田「筑後の皆さんにも」と恩返しの一発 連続無失点の阪神・石井から同点２ラン 決勝弾の野村は「地元兵庫県で最高の結果」 2025年10月30日 23時33分 【ソフトバンク】４連勝で５年ぶり１２度目の日本一…小久保監督が９回宙に舞う 2025年10月30日 22時20分