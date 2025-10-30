ロシアのペスコフ大統領報道官（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は30日、トランプ米大統領が核兵器実験の開始を指示したことに関連し「もしある国が核実験のモラトリアム（一時停止）から離脱すれば、ロシアはそれに応じて行動する」と述べ、米国をけん制した。ロシアは米国から核実験実施の通告を受けていないことも明らかにした。ペスコフ氏は、トランプ氏が核実験を「他国がしている」と発言した