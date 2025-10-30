繁華街やショッピングセンターで目にする「おかしのまちおか」は、2025年に店舗数が200を超えました。少子高齢化で人口減少が続いているにも関わらず、業績は堅調に拡大しています。ドラッグストアが安売り攻勢をかける中で、お菓子特化型の小売店「おかしのまちおか」が成長できるのはなぜでしょうか。消費者の意識の変化と販売戦略にその秘密があります。◆子供の数は減少しているのに、競合は増加するお菓子販売業界「おか