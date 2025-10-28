物流センターに掲げられたアマゾンのロゴ＝２０２４年１０月、フランス・ナント/Mahe/REUTERS/REUTERSニューヨーク（ＣＮＮ）米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムが最大で３万人を削減する計画を進めている。人員削減は２８日にも始まるとみられている。今回の人員削減は同社の従業員の約１割に相当する。人工知能（ＡＩ）の進化がホワイトカラーの労働者の懸念を強めているほか、米国の労働市場に軟化の兆しが見えている。今