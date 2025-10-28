ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが四回に四球と失策をきっかけに逆転を許した。先発のタイラー・グラスノー投手がカークに逆転３ランを被弾した。大谷の一発で２点リードとして迎えた四回、先頭のゲレーロＪｒ．を四球で歩かせると、続くビシェットのバットをへし折って二ゴロに仕留めたかに思われたが、打球に変な回転がかかっていたためエドマンがトンネルす