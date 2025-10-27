10月26日、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、人気番組『SASUKE2025』（TBS系）の収録中に左足甲を剥離骨折し、全治3か月の診断を受けたと同局が発表した。「長田さんは、同番組の名物障害物のひとつで、初心者から上級者まで挑戦できるバランス系のステージ『ローリングヒル』で飛び移る際に転倒しました。動く丸太の上に着地するのは見た目以上に難易度が高く、転倒すると怪我のリスクが大きい障害物です。