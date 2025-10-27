日本テレビは２６日、都内の同局で定例社長会見を行った。昨年１月から芸能活動を休止していたダウンタウン・松本人志が、１１月１日にスタートするインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の初日に単独生配信を行い、芸能活動を再開することを受け、同局は「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」と提供することを明かした。会見に登壇した岡部智洋取締役執行役は「協力について、吉本興業さんからご要望はいた