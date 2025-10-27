メ～テレ（名古屋テレビ） 浸水被害にあった三重県四日市市の地下駐車場について、防災業務計画で毎年実施されることになっていた訓練が、実施されていない年があったことがわかりました。 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、9月12日夜の記録的な大雨で、計274台の車が水につかりました。 有識者による復旧検討委員会の3回目の会合が10月27日に開かれ、防災業務計画で毎年実施することになって