石川県では低気圧と上空の寒気の影響で雷を伴った非常に激しい雨の降る所がある見込みです。金沢地方気象台は石川県内で初めて輪島市と穴水町、志賀町にレベル4大雨危険警報を発表しています。自治体の指示に従い危険な場所から避難するようにしてください。28日の県内は大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った非常に激しい雨が降る所がある見込みです。気象台は、レベル4大雨危険警報を輪島市、志賀町、穴水町に。レベル3大