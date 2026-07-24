きょうも危険な暑さが続きそうです。東海を中心に最高気温が40℃近くまで上がると予想され、午後以降、関東などでは「ゲリラ雷雨」にも注意が必要です。きょうも朝から気温が上がり、これまでに大阪府の豊中で37.1℃、高知県の中村で37℃、岐阜県の多治見などで36.9℃を観測しました。午前11時までに全国の70地点以上で「猛暑日」となっています。予想される最高気温は、甲府と名古屋、岐阜、岡山県の津山などで39℃、長野県の飯田