きょうも危険な暑さが続き、東海を中心に40℃近くまで上がる所がありそうです。暑さを避けて熱中症に警戒してください。東北や関東は大気の状態が不安定で、激しい雨の降る所があるでしょう。【西〜東日本で危険な暑さ】東日本や西日本は晴れる所が多く、猛烈な暑さが続きます。東海から西を中心に35℃以上の猛暑日となり、名古屋、岐阜、京都で39℃と、大阪で38℃まで上がるでしょう。きょうも東海の内陸では40℃を超える可能性が