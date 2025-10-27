日本代表DF瀬古歩夢は、今シーズンからフランス1部のル・アーヴルでプレーしている。25歳の瀬古は、大阪出身でセレッソ大阪でプロデビューし、2022年から海外で活躍してきた。186cmの長身ながら足元の技術にも優れるため、センターバックだけでなく、守備的MFとしてもプレー可能。昨シーズンまで所属したスイスのグラスホッパーでは、センターバックを主戦場にしつつ、守備的MFとしても起用され、二刀流として活躍した。ル・アーヴ