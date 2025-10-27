今夏、J1のセレッソ大阪からオーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクに移籍した北野颯太。彼はアタッキングセンスに溢れた21歳のアタッカーだ。セレッソ史上最年少となる16歳2ヵ月12日で公式戦デビューを果たした逸材でもある。同じようにセレッソからザルツブルクに移籍した南野拓実（現モナコ）のような成長を辿ることができるのか注目されている。その北野は26日に行われたオーストリア1部第11節オーストリア・ウィーン戦で