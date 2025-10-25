国際政治学者の三浦瑠麗氏（４５）が２５日、自身のＸを更新。高市早苗首相の所信表明演説に言及した。高市首相は２４日、就任後初となる所信表明演説に臨んだが、衆参ともに立憲民主党の議員を中心にヤジが飛び交い、物議を醸す事態となった。三浦氏は「ヤジが顰蹙を買っていますが、これこそまさに政権にとって追い風となるでしょう」と指摘した。「少数与党で女性初の総理、演説が始まる段階でのヤジ、『いじめ』とも見え