ChatGPTが12月から、成人ユーザーに向けて性的表現を解禁する計画だと発表されて、ネットがザワついている。【映像】AI彼氏と結婚した女性が“性的”なやりとりをする様子（実際の映像）OpenAIのサム・アルトマンCEOは、「AIが人々の生活でますます重要になる中、ユーザーが望む方法でAIを利用する自由を多く認めることは、私たちの使命の重要な部分だ」としている。現状のChatGPTでは、どんなに話を振っても性的表現は拒ま