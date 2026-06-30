歌手の森口博子（58）が「何か別人だなあ〜」とつづった自撮りショットを公開した。【映像】 森口博子の「なんか別人」自撮りショットこれまでにブログで、20代の頃の色気あふれるビキニショットや、34年ぶりに挑戦したという水着姿など、無防備な写真を披露し、話題になっていた森口。「なんか別人」自撮りショット公開2026年6月28日の投稿では「iPhoneの写真 整理していたら…前髪作ってる2024年の頃のショット