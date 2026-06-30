阿佐ヶ谷神明宮（東京都杉並区阿佐谷北1-25-5）は、2026年7月4日9時から「神むすび雅天の川」を頒布します。夏の夜空に輝く天の川をかたどった、ブレスレット型のお守です。SNSではデザインが「可愛い」と話題になっています。新デザインが魅力的...新デザイン1種と新色1色を含む全4色展開で、初穂料は各2000円です。新デザインは、オーガンジーの素材で夜空に輝く光の帯を表現しています。また、昨年までのデザインのものも新色