北海道千歳市日の出1丁目付近で2026年6月30日、工事中の重機が横転しました。当時、現場でどのような工事が行われていたかわかっていませんが、横転した重機は午後1時ごろに引き上げられました。警察によりますと、けが人の有無は確認中で、当時の状況を詳しく調べています。