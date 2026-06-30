自民党の麻生副総裁らは、日本維新の会の藤田共同代表と会談し、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案をいまの国会で成立させる方針を確認しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「皇室典範の改正が行えるように合意をするということでまとまりました」麻生副総裁らとの会談後、維新の藤田共同代表は、いまの国会で皇室典範の改正案を成立させることを確認したと明らかにしました。藤田氏は旧宮家の男系男子の養子を15歳