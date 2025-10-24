¡Ò¡ÖÌ¾Á°¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤é¡×¸½Ìò¤Î·Ä±þÂçÀ¸¤À¤Ã¤¿20Ç¯Á°¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¡Ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Co.·Ä±þ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃ¡É¡ÔÀèÅÚ´ï¡¦ÆìÊ¸¡¦ÌïÀ¸¡Á¢ö¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯2005Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖB-RAP HIGH SCHOOL¡×¤Ë¸½Ìò¤Î·ÄØæÂç³ØÍý¹©³ØÉôÀ¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÀèÅÚ´ï¡¦ÆìÊ¸¡¦ÌïÀ¸¡¦¸ÅÊ¯¡¦ÈôÄ»¡×¤È·«¤ê½Ð¤¹¡È¤ªÊÙ¶¯¥é¥Ã¥×¡É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Co.·Ä±þ¤µ¤ó¡£¡Ú¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡Û