「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」の本選のステージに立つ桑原志織さん＝20日、ワルシャワ（（C）W.Grzedzinski/NIFC提供・共同）【ワルシャワ共同】クラシック音楽の世界三大コンクールの一つ「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」の最終結果が21日未明（日本時間同日午前）、ポーランドの首都ワルシャワで発表され、東京都出身の桑原志織さん（30）が4位に入賞した。愛知県大府市出身の進藤実優さん（23）は入賞の