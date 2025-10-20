フリーアナウンサーの高島彩（46）が、2人の娘に作った運動会弁当を披露した。【映像】高島彩の作ったお弁当や次女の“顔出し”ショット2011年10月に「ゆず」の北川悠仁（48）と結婚し、11歳と9歳の娘を育てている高島。Instagramでは、カレーを作っている次女の顔出しショットや長女に作った品数豊富な遠足弁当など、プライベートの様子を発信してきた。2人の娘に作った豪華な運動会弁当を披露2025年10月19日の更新では、2