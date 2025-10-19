「『なぜ早く免許返納しなかったのか…弟の命を返して』――車が歩道に突っ込み4人死傷、85歳被告が起訴内容認める過去の事故歴も明らかに…『自分の運転だめだな』鹿児島地裁」と2025年10月17日、南日本新聞が報じた。 運転だめだな、つまり、事故を起こしかねないと認識しながら運転したことになる。未必の故意による通り魔的な無差別殺傷事件、そうともいえるのではないか。 日本は世界一の超高齢社会だと