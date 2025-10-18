金建希（キム・ゴンヒ）特検（特別検察官、閔中基）が特検チームの人的構成情報などの機密が世界平和統一家庭連合（統一教）に流出した状況を把握し、流出対象者を追跡している。◆退職警察を特定…入手経路を追加捜査17日、中央日報の取材を総合すると、特検チームは統一教を家宅捜索をする過程で特検派遣警察捜査官リストを確保した。特検派遣者リストは外部に公開されない資料だ。特検内でも一部だけが知る資料が統一教内で発見