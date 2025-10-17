全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。秋はラーメンイベントの季節。新宿・大久保公園では毎年恒例の「大つけ麺博」が開催中だ。今回の「大つけ麺博 presents 秋の新作ラーメン祭」は開催期間中、入れ替わりで総勢116店舗が出店し、全ての店舗が本イベントのためだけに開発した“完全新作”のラーメンを提供する。2025年10⽉8⽇（水）から11月24⽇（月・祝）まで毎日開催中だ。そして今回は