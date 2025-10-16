早見沙織が、映画『プレデター』シリーズ最新章『プレデター：バッドランド』の日本版声優を務めることが決定した。主演エル・ファニング演じる半身アンドロイド“ティア”の声を担当する。【動画】プレデター早見沙織をロックオン『プレデター：バッドランド』声優発表動画1987年公開の1作目から、クロスオーバー作品も含め全7作世界中でカルト的な人気を誇るシリーズ『プレデター』が、ついに新たな歴史を刻む。1987年