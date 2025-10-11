ユーシーシーフードサービスシステムズ（UFS）は、外食事業の主力業態「上島珈琲店」を世界で唯一無二のカフェチェーンにすべくブランドアップデートした。2020年春から独自の人財育成プログラム「for You（フォーユー）プログラム」を展開し約5年かけ接客レベルを引き上げて体制を整えた上で、今回のブランドアップデートを機に最注力していくのはダブルネルドリップコーヒーの打ち出しとなる。ダブルネルドリップコーヒー