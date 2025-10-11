ニューストップ > IT 経済ニュース > 上島珈琲店を世界で唯一無二のカフェチェーンに ブランドアップデー… 資格 言語 ランチ デート コーヒー ペレ フェチ UCC 東京都 特許 外食 台湾 トレンド 食品新聞 上島珈琲店を世界で唯一無二のカフェチェーンに ブランドアップデート 2025年10月11日 12時20分 リンクをコピーする ユーシーシーフードサービスシステムズ（UFS）は、外食事業の主力業態「上島珈琲店」を世界で唯一無二のカフェチェーンにすべくブランドアップデートした。2020年春から独自の人財育成プログラム「for You（フォーユー）プログラム」を展開し約5年かけ接客レベルを引き上げて体制を整えた上で、今回のブランドアップデートを機に最注力していくのはダブルネルドリップコーヒーの打ち出しとなる。ダブルネルドリップコーヒー 記事を読む おすすめ記事 コーヒーを″食べる″新体験を提供するモカブルのシードラウンドにおいて出資 2025年10月7日 10時10分 いつものひとときを特別に！「#私のゴスペ時間」投稿キャンペーン開催 2025年10月10日 11時0分 コーヒー豆の新しい楽しみ方を提案する（株）モカブルへ出資 2025年10月7日 10時9分 TDR、コーヒー＆スイーツのペアリングを楽しむ「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」開催へ！ オリジナルのブレンド豆を使用 2025年10月6日 17時5分 原宿で沖縄コーヒーの世界を体感！「めんそーれ原宿！沖縄コーヒーフェス supported by NESCAFÉ」が期間限定でオープン 2025年10月10日 21時30分