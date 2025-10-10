ホテルでやってはいけない行為について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。公式TikTokアカウントでは「ホテルスタッフが思う 実はやってほしくないこと3選」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが宿泊客にやってほしくない行為として、「コインランドリーに洗濯物を放置したままにする」「宿泊予約をするだけして未精算のまま当日泊まりにこない」「トイレの換気扇