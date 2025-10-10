書類や物品の整理をはじめ、職場で使うイメージの多いテプラ。そんなテプラには、テプラを販売する「キングジム」の社員さんによる驚きの使い方があるんです。※画像は「キングジム公式YouTubeチャンネル」(@kingjimpr)より引用動画を投稿したのは、キングジム公式YouTubeチャンネル。趣味や人とのコミュニケーションに役立つ技から、会社のマーケティングに使える意外な可能性まで、全6種の方法が紹介されています。麻雀好きにも