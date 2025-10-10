日本の年間インフレ率は3.1%にのぼり、庶民の財布を直撃している。コンビニコーヒーも値上げが続いているが、そんななか、セイコーマートが“逆走”した。セブン-イレブンやファミリーマートが値段を引き上げるなか、まさかの値下げ。いったいなぜ、その決断に至ったのか。 【画像】セイコーマート「北海道産牛乳」使用の安すぎるカフェラテ 嬉しすぎる「お客様へのお知らせ」