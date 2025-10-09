中川企画建設（株）（TDB企業コード：580174030、資本金8000万円、大阪府大阪市中央区博労町4‐2‐15、代表中川廣次氏）は、10月9日に大阪地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日、保全管理命令、調査命令、弁済禁止の保全処分命令及び包括的禁止命令の各命令を受けた。申請代理人は赤木翔一弁護士（弁護士法人関西法律特許事務所、大阪府大阪市中央区北浜2-5-23、電話06-6231-3210）ほか。保全管理人には、郄木大地弁護