Aぇ！ groupの草間リチャード敬太（29）が新宿のビルで下半身を露出して逮捕された問題。ライターの冨士海ネコ氏は、これまでの男性タレントによる「露出」事件を引き合いに出しながら、彼らの「衝動」の正体について分析する。＊＊＊【写真を見る】「中にはハッテン場も…」現場は新宿2丁目の“名物ビル”だったAぇ！ groupの草間リチャード敬太さんが、新宿のビルで下半身を露出したとして逮捕された。先日コンプライア