8日午前7時前、長崎市の女神大橋で「バイクが倒れて、男性の顔面から出血がある」と通行人から警察に通報がありました。 警察によりますと、原付バイクが車道と歩道の間のガードパイプに衝突したとみられ、運転手は救急搬送されましたが、意識はないということです。