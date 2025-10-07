お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が7日、X（旧ツイッター）を更新。自身の症状について深刻な悩みを明かした。しんごは「【助けて】もうダメだ」と書き出し「ストレスが15分溜まると足を掻きむしってしまう病気なんだけどどうしたら良いですか？」とつづった。そして「もう足がケロイド状態ですやばいです本当に」と書いた。この投稿に対し「皮膚科で飲む薬もありますよー」などとさまざまな声が寄せられている。