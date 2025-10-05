¤Ä¤¤¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤ÎÌöÆ°¤ÏÊÆµå³¦¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¤³¤àÇ´Åê¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é7²ó¤Þ¤Ç¤ËµÕÅ¾¡£5-3¤ÈÀè¾¡¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤â100¥Þ¥¤¥ë¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤³¤Î°ìÀï¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢