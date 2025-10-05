¡ÖºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»Ä¤·¤¿¡È4K-9K¡É¡¡ÆóÅáÎ®¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¾×·â»ö¼Â¤ËÊÆ´¶Ã²¡Ö¤Þ¤µ¤ËMVP¤Î¿À¿ñ¡×
¤Ä¤¤¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤ÎÌöÆ°¤ÏÊÆµå³¦¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¤³¤àÇ´Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é7²ó¤Þ¤Ç¤ËµÕÅ¾¡£5-3¤ÈÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤â100¥Þ¥¤¥ë¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¡£
¡¡Ì£Êý¤ÎÀÛ¼é¤âÍí¤ó¤Ç2²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ17¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó¡¢4²ó¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ë¡£·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë¤Ï¡¢»àµå¡¢Ã±ÂÇ¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢º£µ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Æñ½ê¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢6²ó¡Ê89µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤âÃ£À®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾·à¤Î¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¤«¤éÂçÊø¤ì¤»¤º¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤ÎÅêµå¤Ë¤Ï¡¢Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤ò°·¤¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØThe Incline¡Ù¤ÏX¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀèÈ¯¤Ç9Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËMVP¤Î¿À¿ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤â¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èà¤¬º£¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¡¢³§¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¡×¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡ÈÂÇ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡Ê4»°¿¶¡¢1»Íµå¡Ë¤È¤«¤é¤Ã¤¤·¡£Á´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÅê¼ê¡É¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë¤â²þ¤á¤Æ¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÈÇ¡ØYahoo! Sports¡Ù¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ß¥ó¥Äµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¶ìÀï¤òÌþ¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦°ÛÇ½¤òË«¤á¤Á¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢4»°¿¶¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£ÂçÃ«¤Î°ÎºÍ¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤ÄÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]