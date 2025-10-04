「チーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと毎回思ってます」ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、翌4日（同5日）から敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズを前に、記者会見で意気込みを語った。中でも話題をさらったのが、“好物”が発覚したこと。回答を引き出した米識者が笑顔を見せると、ファンも「この男を嫌おうとしてるんだけど！でも無理だ（笑）。彼は素晴らしい」と同調した。フィラデル