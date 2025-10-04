ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡Ö·ù¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡¡¥¸¥ç¡¼¥¯¤â´°àú¡ÄÊÆ¥Õ¥¡¥ó¾Ð´é¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¡×
¡Ö¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ê¤ÈËè²ó»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Íâ4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¹¥Êª¡É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¡£²óÅú¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÊÆ¼±¼Ô¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ÎÃË¤ò·ù¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ª¡¡¤Ç¤âÌµÍý¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎABC·ÏÎó¶É¡Ö6abc¡×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥å¥Þ¥¹»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÅÚÍËÆü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¡×¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÅê¤²¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢µã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÅº¤¨¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦Ç®ÎÌ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µå¾ì¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç®ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ê¤ÈËè²ó»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎÌ¾Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¤òÂçÃ«¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â°ìÀÆÂ®Êó¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÌîµåµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢°¦¤é¤·¤¤Âç¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤À¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÇÈà¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤Ë°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¤Ê¡×¡ÖÈà¤¬¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤òÊ¹¤±¤¿¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¶¤â°ì¤ÄÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡È´°àú¤Ê²óÅú¡É¤ÇÅ¨¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤ÀÂçÃ«¡£4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë