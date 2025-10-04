西武は63勝77敗3分、勝率.450の5位西武は4日、西口文也監督の続投を発表した。就任1年目の今季は63勝77敗3分、勝率.450でパ・リーグ5位だった。来季も西口監督の下で飛躍を誓う。球団はこの日、奥村剛代表取締役社長が来季監督の続投を西口監督に要請し、同氏が受諾したとした。西武は昨季球団史上ワーストの91敗と低迷。2022年から2軍を率いていた西口氏が今季から1軍監督を務めた。シーズン序盤は若手の台頭もあって健闘し