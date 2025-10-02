ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、「家で食べるミスドの担々麺」を10月8日から期間限定で発売します。「ノンフライ麺」使用ミスタードーナツ55周年を記念して登場する同商品は、同店の飲茶（ヤムチャ）メニューである濃厚なゴマスープが特長の「四川担々麺」がカップ麺になった商品。同店のカップ麺が発売されるのは、2023年10月に発売した「家で食べるミスドの汁そば」以来です。「四川担々麺」を