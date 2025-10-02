飼い主を見つけるやいなや、まっすぐに駆け寄ってくる2頭の子牛。その犬のように愛らしい姿がTikTokに投稿され、「めっちゃ可愛い」「牛ってこんなに懐くの！？」「いいなーこんな生活したい」と大きな注目を集めています。【動画】飼い主さんに駆け寄る子牛たち投稿したのは、和歌山県で牧場を営む酪農家のエアロファームさん（@aerofarm_5865）。話題の動画の裏には、牛たちとの深い絆、そして「酪農の“当たり前”を伝えたい」