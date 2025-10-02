アーティスト米津玄師が、10月1日（水）に自身のInstagramを更新。主題歌とエンディングテーマを担当する劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のキャラクター・天使の悪魔のイラストを公開し、「才能ありすぎる」「神絵師ですやん」と話題を集めている。【写真】うますぎる！米津が過去に披露したチェンソーマンのイラスト■大ヒットを祝福今回米津は、「チェンソーマン レゼ篇とても好評のようで、いちファンとして嬉しいです。