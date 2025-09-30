２８日、青空に映える花江峡谷大橋。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／欧東衢）【新華社貴陽9月30日】中国貴州省で28日、世界一高い花江峡谷大橋が開通し、複数の世界記録を更新した。橋は全長2890メートル、主径間1420メートルで、「地球の裂け目」と呼ばれる花江大峡谷に架かる。川の水面から橋面までは625メートルあり、米サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの約9倍に相当し、世界で最も高い。山間部に造られた