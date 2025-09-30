これまで数々のスターを生み出した「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ）だが、9月21日の放送は“神回”とまで呼ばれている。TBSの「東京2025世界陸上」の裏で放送されたのは、番組名物“サビだけカラオケ”ではなく“女子300メートル走サバイバルレンチャン”だった。そこからまた新たなスター誕生の可能性が……。＊＊＊【写真を見る】鍛えあげた美ボディを披露！バラエティ界で話題の元フィギュアスケーターとは？民放