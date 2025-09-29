アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールと、TBS系で10月12日から放送される日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のコラボレーションが発表された。競馬を題材にした人気アニメと、競馬界を舞台にした大型ドラマという異色のタッグに注目が集まっている。今回の発表では、『ザ・ロイヤルファミリー』に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘の描き下ろしイラストが公開された。今後も更なるコラボ展開が