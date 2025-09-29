JR東日本の〈Suica〉のキャラクター「Suicaのペンギン」と『オレンジページ』のコラボ付録が、今年も実現！第3弾となる今回は、大きめサイズで使い勝手バツグンの「たっぷりショルダーバッグ」が完成しました。10月2日（木）発売の『オレンジページ』10/17号増刊に数量限定で登場します。秋冬らしいカーキの生地に、シンプルな色合いのキャラクターが愛らしいデザインで、老若男女問わず持てるのが魅力です 。見た目のかわいさはも